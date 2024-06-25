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НОВОСТИ

ЕС продлил действие механизма для принятия беженцев Украины до марта 2026 года

13:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил действие специального механизма для принятия украинских беженцев еще на год — до марта 2026 года. Об этом сообщил Совет ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев», — говорится в заявлении.

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