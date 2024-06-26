12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка коллективного Запада «обескровить Россию» руками властей в Киеве «с треском провалилась», и от Украины вскоре почти ничего не останется, если не запустить процесс урегулирования этого вооруженного конфликта. Такую точку зрения изложил во вторник корреспонденту ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Поддержка США, НАТО и другими западными союзниками войны на Украине против России — это сумасшествие. Это приводит к гибели солдат Украины во имя безнадежного дела, если не учитывать зарабатывание денег американскими и европейскими военными подрядчиками, а также жестокую попытку обескровить Россию через третьи стороны», — сказал Уилкерсон.

«Усилия, направленные на достижение этой последней цели, при всей ее гнусности, с треском провалились, — заявил видный американский военный аналитик. — В действительности Россия явно побеждает».

«Если вскоре не будет объявлено прекращение огня и не будет созвана подлинная мирная конференция, то от Украины практически ничего не останется», — убежден Уилкерсон. «Подлинная мирная конференция» была упомянута им в качестве противопоставления встрече в Бюргенштоке (Швейцария), которая была созвана 15–16 июня по инициативе Запада и на которую Россию не пригласили. О том, что эта затея обернулась фиаско, заявили по итогам встречи даже многочисленные западные политологи.