Напавшие на церкви и синагоги в Дагестане боевики планировали нападение на шиитскую мечеть

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики, которые напали на церкви и синагоги в Дагестане, также планировали нападение на шиитскую мечеть. Об этом на встрече с общественниками заявил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

«Сейчас это уже проверенный факт, те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они <…> шли для того, чтобы то же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать», — сказал он.