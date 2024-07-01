КНР запустила железнодорожное сообщение с Европой через РФ — Синьхуа
21:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай запустил регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Европой через Россию. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на крупнейшую китайскую логистическую компанию Sinotrans («Синотранс»).
«Запуск этого регулярного грузового поезда позволит отправлять товары напрямую из Пекина в Европу, сокращая расходы и повышая эффективность», — приводит агентство слова заместителя генерального директора северокитайского отделения Sinotrans Гэн Чжаньфэна.
Сообщается, что грузовой поезд со строительными материалами, бытовой электроникой и другими товарами в понедельник отправился из логистического узла в районе Пингу на северо-востоке китайской столицы в Москву. Отправки груза по данному маршруту начиная с понедельника будут осуществляться не реже одного раза в месяц.
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