КНР запустила железнодорожное сообщение с Европой через РФ — Синьхуа

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай запустил регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Европой через Россию. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на крупнейшую китайскую логистическую компанию Sinotrans («Синотранс»).

«Запуск этого регулярного грузового поезда позволит отправлять товары напрямую из Пекина в Европу, сокращая расходы и повышая эффективность», — приводит агентство слова заместителя генерального директора северокитайского отделения Sinotrans Гэн Чжаньфэна.

Сообщается, что грузовой поезд со строительными материалами, бытовой электроникой и другими товарами в понедельник отправился из логистического узла в районе Пингу на северо-востоке китайской столицы в Москву. Отправки груза по данному маршруту начиная с понедельника будут осуществляться не реже одного раза в месяц.