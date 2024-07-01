0
0
0
НОВОСТИ

КНР запустила железнодорожное сообщение с Европой через РФ — Синьхуа

21:20 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай запустил регулярное грузовое железнодорожное сообщение с Европой через Россию. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на крупнейшую китайскую логистическую компанию Sinotrans («Синотранс»).

«Запуск этого регулярного грузового поезда позволит отправлять товары напрямую из Пекина в Европу, сокращая расходы и повышая эффективность», — приводит агентство слова заместителя генерального директора северокитайского отделения Sinotrans Гэн Чжаньфэна.

Сообщается, что грузовой поезд со строительными материалами, бытовой электроникой и другими товарами в понедельник отправился из логистического узла в районе Пингу на северо-востоке китайской столицы в Москву. Отправки груза по данному маршруту начиная с понедельника будут осуществляться не реже одного раза в месяц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 01.07.2024
Предварительно, 4 воздушные цели сбиты над акваторией и в районе Балаклавы в Севастополе
0
147
20:00 01.07.2024
Украине потребуется около 200 тыс. новобранцев, чтобы устранить нехватку сил — Die Welt
0
203
19:20 01.07.2024
На полигоне химических отходов в центре Польши произошел сильный пожар
0
256
18:40 01.07.2024
Трамп обладает частичным иммунитетом от юридического преследования — Верховный суд США
0
312
18:00 01.07.2024
Напавшие на церкви и синагоги в Дагестане боевики планировали нападение на шиитскую мечеть
0
423
17:32 01.07.2024
Бербок заявила, что для ФРГ нет большего национального интереса, чем поддержка Киева
0
363
17:30 01.07.2024
Сбер снизил тарифы на страхование жизни и недвижимости для ипотечных заемщиков банка
0
334
17:12 01.07.2024
Украина планирует сократить военные расходы с 2026 года
0
369
17:00 01.07.2024
Среди убитых боевиков в Дагестане был участник беспорядков в аэропорту Махачкалы — Меликов
0
349
16:38 01.07.2024
Муфтият Дагестана запретит ношение никаба
0
408

Возврат к списку