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Герман Греф призвал усилить в России мотивацию бизнеса

17:38 03.07.2024

В России нужно создать мотивацию для бизнеса вкладывать в производство, для этого нужна эффективная работа государственных институтов. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

«У нас с источниками инвестиций все очень неплохо, в этом смысле мы самодостаточные. Нам нужно создать мотивацию, чтобы бизнес хотел инвестировать в расширение производства, и тут работа институтов является ключевой», – заявил Греф.

По его словам, речь идет прежде всего о защите прав собственности. «Мы заново осознаем, насколько важна работа различных институтов в финансовой сфере, будут ли они защищать права каждого собственника», – сказал Греф.

По его словам, тема стоит очень остро. «Иногда подвергаются сомнению такие базовые институты, как приобретательная давность, институт добросовестного приобретения и даже институт залогов, который везде и всегда считается священной коровой. Банки и заемщики становятся беспомощными в таком случае, а бизнес будет инвестировать в развитие производства и технологий, если правила игры будет всем понятны», – отметил глава Сбербанка.

Очень важный фактор – наличие конкуренции во всех секторах экономики, остальное является прикладной проблемой, считает Греф. Он указал на перекос, который сейчас наблюдается в экономике РФ: средства больше аккумулируются в государственный бюджет, но это краткосрочный результат, в то время как частные инвестиции в 1,5-2,5 раза более эффективны, чем государственные.

«Мы находимся на таком этапе осознания, и у нас есть хороший шанс построить правильную политику роста только за счет этих базовых экзогенных факторов», – подытожил Греф.

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