У Венгрии нет полномочий вести переговоры с РФ от имени Евросоюза - Мишель

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица ЕС. Такое заявление сделал уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель.

«Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», — написал Мишель в соцсети X, комментируя мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и информацию о его возможном визите в Москву.