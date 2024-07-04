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НОВОСТИ

У Венгрии нет полномочий вести переговоры с РФ от имени Евросоюза - Мишель

20:15 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица ЕС. Такое заявление сделал уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель.

«Ротационное венгерское председательство в Совете ЕС не имеет мандата на контакты с Россией от лица Евросоюза», — написал Мишель в соцсети X, комментируя мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и информацию о его возможном визите в Москву.

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