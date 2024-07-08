Венгрия будет в жесткой оппозиции фон дер Ляйен в случае ее утверждения на пост главы ЕК

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия намерена жестко оппонировать председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, если Европарламент (ЕП) утвердит ее в этой должности на второй срок. Об этом заявил политический советник и однофамилец венгерского премьер-министра Балаж Орбан в интервью порталу Euractiv.

По его словам, Венгрия не удовлетворена результатами деятельности фон дер Ляйен во главе ЕК, поэтому не видит возможности продолжать с ней взаимодействие. «Если это произойдет [утверждение ЕП], мы останемся при своем мнении и будем в самой жесткой оппозиции», — сказал советник премьера. «Она всегда хотела продвигать свою политическую повестку без учета интересов членов [ЕС]», — пояснил Орбан.