Байден работает президентом на полставки из-за здоровья — Трамп

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Джо Байден работает президентом на полставки из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Флорида.

«Джо Байден — это президент, который работает неполный рабочий день, когда вы [американцы] работаете сверхурочно, чтобы выжить. А он работает на полставки <…>, потому что он психически нездоров», — указал Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.