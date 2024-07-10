Байден работает президентом на полставки из-за здоровья — Трамп
11:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский лидер Джо Байден работает президентом на полставки из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Флорида.
«Джо Байден — это президент, который работает неполный рабочий день, когда вы [американцы] работаете сверхурочно, чтобы выжить. А он работает на полставки <…>, потому что он психически нездоров», — указал Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.
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