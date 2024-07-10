2 человека погибли, 22 получили травмы в ДТП с автобусом в Удмуртии

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 человека погибли, еще 22, включая троих детей, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Удмуртии, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее следователи сообщили об одном погибшем и нескольких пострадавших, началась проверка. Авария произошла в Воткинском районе рядом с деревней Пихтовка. Автобус ехал по маршруту Ижевск — Пермь. «10 июля в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии погибло 2 человека, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе 3 детей», — говорится в сообщении.