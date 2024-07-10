Перелет в эконом-классе с мая подорожал на 8% - Росситат

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на авиабилеты в салоне экономического класса в июне выросли на 8% по сравнению с маем, говорится в материалах Росстата.

Стоимость перелета экономклассом выросла больше, чем других услуг пассажирского транспорта, например, проезда в городском автобусе (3,1%) или такси (2,5%).