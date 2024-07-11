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Более половины россиян считают высокой стоимость поездки на такси — опрос

13:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины россиян (60%) считают высокой стоимость поездки на такси и выбирают альтернативный вид транспорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Высокая стоимость поездки на такси — главная причина, по которой россияне выбирают альтернативные виды транспорта (60%). В числе внешних барьеров также оказались следующие: „долго ждать и может не приехать“ (19%), „грязно, неприятно в салоне автомобиля“ (4%)», — говорится в публикации.

Так, по оценкам 66% опрошенных россиян, за последний год стоимость поездки на такси стала менее привлекательной. По мнению 18% респондентов, общественный транспорт удобнее такси. Кроме того, 12% опрошенных сомневаются в безопасности поездок на такси, 11% останавливают от использования такси неприятные водители. «Также услуги такси скорее могут себе позволить более обеспеченные: среди оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее пассажирами такси себя может назвать половина опрошенных (49%), среди средне- и плохо обеспеченных — около трети (37% и 33% соответственно)», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, согласно результатам опроса, такси входит в тройку самых популярных видов транспорта (38%), уступая наземному общественному транспорту (58%) и личному автомобилю (55%). В целом большинство опрошенных пользуются такси несколько раз в полгода или чаще (73%). Раз в неделю и чаще передвигаются на такси 10% респондентов. Совсем не пользуются этим видом транспорта 8%.

Чаще всего россияне вызывают такси через приложение (73%), каждый второй звонит в службу такси (47%).

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