США «прикидываются мировым полицейским», но на деле провоцируют войны — МИД КНР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты претендуют на роль «мирового полицейского», при этом на деле они лишь нагнетают геополитическую напряженность и провоцируют конфликты в разных частях мира. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«США обычно прикидываются так называемым посланником справедливости, защитником прав человека и мировым полицейским, но на деле они лишь подливают масла в огонь, провоцируют хаос, разжигают войны и создают конфронтацию», — заявил Линь Цзянь.

По его словам, международное сообщество прекрасно видит, «кто является инициатором украинского кризиса, кто является закулисной движущей силой, из-за которой регион погрузился в хаос конфликта, кто главный виновник затягивания кризиса, а также кто является крупнейшим источником хаоса для глобального мира и стабильности».