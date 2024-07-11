Швеция и ее соседи не поедут на министерские встречи в Венгрии летом — премьер

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и ее соседи на Балтике не будут принимать участие в неформальных министерских встречах, организуемых Венгрией в качестве председателя в Совете ЕС. Это делается, чтобы выразить протест против визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на полях саммита НАТО.

«Швеция вместе с Финляндией, Польшей, другими балтийскими странами решили, что мы не будем принимать участие в неформальных министерских встречах этим летом, чтобы продемонстрировать, что мы не принимаем того, что произошло», — сказал шведский политик.