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Швеция и ее соседи не поедут на министерские встречи в Венгрии летом — премьер

20:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и ее соседи на Балтике не будут принимать участие в неформальных министерских встречах, организуемых Венгрией в качестве председателя в Совете ЕС. Это делается, чтобы выразить протест против визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на полях саммита НАТО.

«Швеция вместе с Финляндией, Польшей, другими балтийскими странами решили, что мы не будем принимать участие в неформальных министерских встречах этим летом, чтобы продемонстрировать, что мы не принимаем того, что произошло», — сказал шведский политик.

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