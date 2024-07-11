Швеция и ее соседи не поедут на министерские встречи в Венгрии летом — премьер
20:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция и ее соседи на Балтике не будут принимать участие в неформальных министерских встречах, организуемых Венгрией в качестве председателя в Совете ЕС. Это делается, чтобы выразить протест против визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон на полях саммита НАТО.
«Швеция вместе с Финляндией, Польшей, другими балтийскими странами решили, что мы не будем принимать участие в неформальных министерских встречах этим летом, чтобы продемонстрировать, что мы не принимаем того, что произошло», — сказал шведский политик.
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