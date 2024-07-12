Путаница с именами усилила опасения по поводу ментального здоровья Байдена — Bloomberg

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Путаница с именами в ходе состоявшегося в четверг выступления президента США Джо Байдена во время саммита НАТО в Вашингтоне только усилила опасения по поводу его умственных способностей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее американский лидер перепутал реалии и назвал предыдущего хозяина Белого дома Джо Трампа своим вице-президентом. Байден также допустил ошибку, представляя украинского коллегу Владимира Зеленского, и назвал его «президентом Путиным».

Агентство отмечает, что ошибки американского лидера мгновенно «вызвали насмешки» в интернете, поскольку он спутал двух своих «главных врагов» с «главными союзниками». Как указывается в публикации, эти критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу умственных способностей Байдена, что ставит под угрозу его предвыборную кампанию.