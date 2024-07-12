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НОВОСТИ

Япония выразила России протест из-за поездки Трутнева на Итуруп

13:20 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Японии выразило России протест из-за поездки заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Киодо.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорилось, что поездка Трутнева «противоречит японской позиции и является совершенно неприемлемой».

Трутнев посетил Сахалинскую область 11 июля. В четверг он осмотрел строящиеся объекты в Южно-Сахалинске, встретился с инвесторами и провел совещание. В пятницу полпред продолжил рабочую поездку уже на Итурупе.

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