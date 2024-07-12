Зеленский страдает паранойей на тему якобы возможного покушения со стороны РФ — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки параноидального расстройства из-за страха перед якобы возможным покушением на него со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

По его утверждению, действия и рассуждения Зеленского становятся «все более параноидальными» из-за подозрений о якобы имеющих место «попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины». При этом, согласно оценкам неназванных украинских и западных чиновников, Зеленский стал «жестче и решительнее и менее терпимым к ошибкам» украинских должностных лиц, он испытывает «круглосуточный стресс и усталость», а также «недостаток сна».