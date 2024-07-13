Специалисты в России следят за ситуацией со вспышкой неизвестной болезни в Нигерии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор следит за ситуацией в Нигерии, где была выявлена вспышка неизвестного заболевания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным неофициальных источников, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой. Причины заболевания в настоящее время не установлены. Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии», — говорится в сообщении.