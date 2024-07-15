0
0
132
НОВОСТИ

Испания направила Украине партию из 10 танков Leopard

15:12 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании отправили на Украину новую партию из 10 танков Leopard. Об этом говорится в сообщении Минобороны королевства.

«Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — отметили в ведомстве. Ожидается, что груз окажется в польском порту до предстоящих выходных, а затем будет передан Вооруженным силам Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 15.07.2024
Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля — Путин
0
42
15:32 15.07.2024
Стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2024
0
103
15:00 15.07.2024
ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников — МО РФ
0
135
14:32 15.07.2024
Внешняя задолженность Италии приближается к трем триллионам евро
0
213
14:12 15.07.2024
Производство авиабомб ФАБ-3000 с УМПК в десятки раз быстрее и дешевле, чем ракет — летчик
0
253
14:00 15.07.2024
Потребность нефтегазовой отрасли РФ в кадрах составляет не менее 200-300 тыс. в год
0
230
13:32 15.07.2024
Вакцинация детей в мире застопорилась — доклад ВОЗ и ЮНИСЕФ
0
244
13:20 15.07.2024
ЕС на год продлил санкции против Ирана за поддержку РФ
0
274
13:05 15.07.2024
44% украинцев считают, что пора начинать диалог с Россией — опрос
0
311
13:00 15.07.2024
Украинский БПЛА упал на территории топливно-энергетического комплекса в Орле
0
310

Возврат к списку