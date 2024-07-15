Испания направила Украине партию из 10 танков Leopard

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании отправили на Украину новую партию из 10 танков Leopard. Об этом говорится в сообщении Минобороны королевства.

«Началась мультимодальная перевозка на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта», — отметили в ведомстве. Ожидается, что груз окажется в польском порту до предстоящих выходных, а затем будет передан Вооруженным силам Украины.