В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ведет разработку собственных дальнобойных ракет, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли на Украине разработки дальнобойных ракет.