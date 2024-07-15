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Если Украина захочет пригласить Россию на саммит, США это поддержат - Госдеп

21:15 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация утверждает, что Соединенные Штаты поддержали бы возможную готовность Украины к переговорам с Россией.

«Так что, когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», — сказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя перспективы проведения многосторонней конференции по Украине с участием Москвы.

По версии американского дипломата, решение на этот счет предстоит принимать Киеву.

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