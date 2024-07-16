0
0
160
НОВОСТИ

Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума в 2024 году

15:12 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выданных микрозаймов в июне 2024 года сократилось до минимального значения с начала года, составив 2,88 млн, сообщила пресс-служба НБКИ.

«Количество выданных микрозаймов в июне 2024 года составило 2,88 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (3,15 млн в мае 2024 г.). Это минимальное значение данного показателя с начала года», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом число выданных микрозаймов в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,8% (в июне 2023 года — 2,96 млн)

При этом, в пресс-службе НБКИ отметили, что наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года выдано в Москве (162,9 тыс.), Московской области (139,6 тыс.), Краснодарском крае (111,3 тыс.), Свердловской области (97,1 тыс.) и Республике Башкортостан (94,1 тыс.).

В НБКИ добавили, что по сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования)зафиксировано в Адыгее (-23%) и Якутии (-12,7%), а также в Краснодарском крае (-10%), Татарстане (-9,9%) и Иркутской области (-9,8%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 16.07.2024
Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении
0
28
16:12 16.07.2024
МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП США в 2024 году до 2,6%
0
68
16:00 16.07.2024
Чечня занимает первое место по рождаемости в стране — Мишустин
0
92
15:32 16.07.2024
В ЕС появляются разногласия по ситуации на Украине — Боррель
0
170
15:20 16.07.2024
Сбер и Сколтех научились прогнозировать засухи на год вперед
0
152
15:00 16.07.2024
Начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО
0
179
14:32 16.07.2024
Патриарх Кирилл считает закрытой тему с возможной канонизацией Ивана Грозного
0
222
14:20 16.07.2024
Сбер полностью перешел на шлюз безопасности от СберТеха
0
201
14:12 16.07.2024
Роберта Метсола избрана председателем Европарламента на второй срок
0
220
14:00 16.07.2024
Группа депутатов ЕП призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
0
256

Возврат к списку