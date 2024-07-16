Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума в 2024 году
15:12 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выданных микрозаймов в июне 2024 года сократилось до минимального значения с начала года, составив 2,88 млн, сообщила пресс-служба НБКИ.
«Количество выданных микрозаймов в июне 2024 года составило 2,88 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (3,15 млн в мае 2024 г.). Это минимальное значение данного показателя с начала года», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом число выданных микрозаймов в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2,8% (в июне 2023 года — 2,96 млн)
При этом, в пресс-службе НБКИ отметили, что наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года выдано в Москве (162,9 тыс.), Московской области (139,6 тыс.), Краснодарском крае (111,3 тыс.), Свердловской области (97,1 тыс.) и Республике Башкортостан (94,1 тыс.).
В НБКИ добавили, что по сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования)зафиксировано в Адыгее (-23%) и Якутии (-12,7%), а также в Краснодарском крае (-10%), Татарстане (-9,9%) и Иркутской области (-9,8%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно.
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