В Киеве заявили, что не владеющие украинским не смогут чувствовать себя гражданами

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти намерены добиться того, чтобы не владеющие украинским языком жители страны не чувствовали себя полноправными гражданами и не могли реализовать себя в профессиональной сфере. Об этом сообщил украинский уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень.

«Без украинского языка нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины. Согласно закону [„Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“], каждый гражданин обязан свободно владеть государственным языком. Если вы хотите реализовать себя на образовательном, профессиональном треке без украинского языка и владения им это совершенно невозможно», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Кремень добавил, что киевские власти продолжат продвигать украинский язык, особенно в прифронтовых районах, в том числе путем распространения специальной литературы.