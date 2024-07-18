В Киеве заявили, что не владеющие украинским не смогут чувствовать себя гражданами
12:05 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевские власти намерены добиться того, чтобы не владеющие украинским языком жители страны не чувствовали себя полноправными гражданами и не могли реализовать себя в профессиональной сфере. Об этом сообщил украинский уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень.
«Без украинского языка нельзя полноправно чувствовать себя гражданином Украины. Согласно закону [„Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“], каждый гражданин обязан свободно владеть государственным языком. Если вы хотите реализовать себя на образовательном, профессиональном треке без украинского языка и владения им это совершенно невозможно», — сказал он в эфире украинского телемарафона.
Кремень добавил, что киевские власти продолжат продвигать украинский язык, особенно в прифронтовых районах, в том числе путем распространения специальной литературы.
НОВОСТИ
- 13:00 18.07.2024
- Польша усилит контроль за экспортом вооружений в «дружественные России страны» — министр
- 12:32 18.07.2024
- В Германии на 15% выросло число желающих поступить на военную службу
- 12:20 18.07.2024
- Компартия Китая исключила из Центрального комитета экс-главу МИД КНР Цинь Гана
- 12:00 18.07.2024
- В польских тюрьмах содержатся свыше 1 000 украинцев
- 11:51 18.07.2024
- Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы
- 11:32 18.07.2024
- За первое полугодие в странах БРИКС зарегистрировано более 20 тыс. случаев холеры — Попова
- 11:20 18.07.2024
- «Дружба без границ» между РФ и КНР подрывает западоцентричный порядок, считает глава ЕК
- 11:05 18.07.2024
- Эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой — КС РФ
- 11:00 18.07.2024
- Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз
- 10:32 18.07.2024
- Маск иронично ответил на обвинения со стороны Байдена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать