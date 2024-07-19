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За ночь уничтожены 19 БПЛА над Курской, Белгородской областями, Крымом, Черным морем

09:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 бепспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — сказали там.

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