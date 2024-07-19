В ДТП в Оренбургской области погибли два человека и семеро пострадали

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Октябрьском районе Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Недалеко от села Марьевка произошло столкновение двух легковых автомобилей Lada Granta и Chevrolet Cobalt. Пострадали девять человек, из них трое детей. <…> Из числа пострадавших погибли двое — взрослый и девочка 2019 года рождения», — сказал собеседник агентства.