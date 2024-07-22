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Только на разбор завалов в Газе уйдет 10 лет — Боррель

13:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарная катастрофа в секторе Газе достигла невиданных масштабов, более 40 тыс. человек погибли, только на разбор завалов там уйдет 10 лет. Об этом заявил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза.

«В Газе мы видим созданную человеком гуманитарную катастрофу невиданных масштабов, 70 тысяч детей осиротели, более 40 тысяч человек погибли, при восстановлении Газы только на разбор завалов уйдет 10 лет», — сказал Боррель.

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