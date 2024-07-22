МЧС предупредило о возможности возникновения смерчей в Краснодарском крае

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МЧС сообщило о возможности возникновения смерчей в Краснодарском крае. Предупреждение действует до 24 июля.

«Днём и до конца вторника, а также ночью и утром в среду на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, штормовое предупреждение действует на территории Ростовской области. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра там ожидаются ливни с грозами, градом, усиление ветра до 22 м/с. "Говорит Москва"