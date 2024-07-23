0
0
18
НОВОСТИ

Около 50 западных инструкторов в Харьковской области уничтожены ударом «Искандера-М»

12:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет «Искандера-М» нанес удар по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Уничтожены около 50 инструкторов, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в н. п. Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 23.07.2024
Окружение Байдена скрывало правду о состоянии его здоровья, считает сенатор в США
0
42
11:50 23.07.2024
Сбер полностью импортозаместил Nginx Plus решением СберТеха
0
66
11:32 23.07.2024
Почти половина американцев считает, что власти страны регулярно лгут — опрос
0
105
11:22 23.07.2024
GigaChat стал помощником фармацевта в Сбер Еаптеке
0
116
11:20 23.07.2024
В Мариуполе задержаны двое местных жителей, планировавших поджог мечети в Белгороде
0
120
11:00 23.07.2024
Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке БПЛА на паром в порту Кавказ
0
151
10:32 23.07.2024
Залужный предложил Западу пожертвовать свободами ради выживания
0
202
10:20 23.07.2024
ВСУ заминировали ряд дамб и мостов в Одессе на случай сдачи города — подполье
0
245
10:05 23.07.2024
В ЕС считают, что Харрис не победит Трампа на президентских выборах в США — Politico
0
136
10:05 23.07.2024
КНР готова повышать уровень инвестиционного сотрудничества с РФ — вице-премьер Госсовета
0
244

Возврат к списку