Около 50 западных инструкторов в Харьковской области уничтожены ударом «Искандера-М»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчет «Искандера-М» нанес удар по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Уничтожены около 50 инструкторов, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в н. п. Дергачи, Харьковская область. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — сообщили в ведомстве.