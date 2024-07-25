Больницы обяжут предоставлять священникам доступ к пациентам для богослужений

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья принял поправку, которая обязывает медицинские организации предоставлять священнослужителям возможность посещать пациентов для совершения богослужений, в том числе в реанимации. Текст поправки, которую комитет рекомендует Госдуме к принятию, есть в распоряжении ТАСС.

Норма оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта о привлечении медработников с иным образованием к оказанию медицинской помощи. Изменения предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».