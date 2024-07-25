НАТО раздула пожар войны в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине — Минобороны КНР
13:05 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс, будучи источником раздора, развязал войны в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя коммюнике саммита НАТО.
«НАТО является машиной, которая сеет хаос войны, она принесла пожар войны и бедствия регионам и жителям Украины и Афганистана, Ирака и Ливии», — сказал представитель военного ведомства.
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