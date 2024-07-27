Военнослужащие горных подразделений из 13 стран совершили восхождение на Эльбрус

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие горных подразделений из 13 государств совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус в рамках Мероприятий во имя мира Международного совета военного спорта (CISM). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

23 июля сообщалось о том, что военные из 13 стран, в том числе стран Африки и Южной Америки, совершат восхождение на высочайшую точку Европы — гору Эльбрус в рамках Мероприятий во имя мира Международного совета военного спорта (CISM).

«Военнослужащие 13 стран — членов Международного совета военного спорта (CISM) совершили восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике. Общая длина пройденного ими маршрута составила около 12 500 метров. Зона старта была на высоте 2 200 м. Общий набор высоты составил 3 442 м. Финиш на Западной вершине горы Эльбрус — 5 642 м», — говорится в сообщении.

Мероприятие было организовано на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ «Терскол» под эгидой Международного совета военного спорта.

«От России участие принимали, в том числе военнослужащие-участники спецоперации. Мероприятие носило не характер спортивных состязаний, а проходило в дружеской атмосфере совместного преодоления трудностей высокогорного пути. Все участники вместе несли флаги своих стран и флаг Международного совета военного спорта (CISM) к вершине горы Эльбрус», — отметили в военном ведомстве.