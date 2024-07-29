Три БПЛА и три воздушных шара уничтожены над Белгородской и Курской областями
16:00 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника и три воздушных шара над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«29 июля с 12:40 до 14:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области», — сказали в Минобороны.
НОВОСТИ
- 16:12 29.07.2024
- Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей
- 15:43 29.07.2024
- Программа форума-фестиваля "Москва 2030" объединит летние и зимние виды спорта — Сергунина
- 15:32 29.07.2024
- Литва рассчитывает организовать производство мин — министр обороны
- 15:12 29.07.2024
- К месту схода вагонов под Волгоградом направлено два восстановительных поезда
- 15:00 29.07.2024
- Бойцы Центральной группировки войск освободили Волчье в ДНР — МО РФ
- 14:32 29.07.2024
- Медведев назвал руководство олимпийского движения зажравшимся от взяток
- 14:12 29.07.2024
- В Токио преобладает позиция не развивать российско-японские отношения — Песков
- 14:00 29.07.2024
- Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области — РЖД
- 13:32 29.07.2024
- Путин заявил, что Мадуро — всегда желанный гость в России
- 13:20 29.07.2024
- Песков назвал утками обвинения РФ в СМИ Запада в атаках на инфраструктуру во Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать