Три БПЛА и три воздушных шара уничтожены над Белгородской и Курской областями

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника и три воздушных шара над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«29 июля с 12:40 до 14:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА и три малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Курской области», — сказали в Минобороны.