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НОВОСТИ

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Хания

09:05 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

Отмечается, что это произошло в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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