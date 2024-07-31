В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Хания

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

Отмечается, что это произошло в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.