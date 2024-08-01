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Подъезд пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона

11:20 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле Свердловской области, произошло обрушение подъезда. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В Нижнем Тагиле на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газового баллона, в результате которого произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж. Есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

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