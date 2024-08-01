Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС 13 июля в Хан-Юнисе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа ударом 13 июля в Хан-Юнисе в секторе Газа.

«13 июля 2024 года истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по району Хан-Юниса, и после оценки разведданных стало возможно подтвердить, что ад-Дейф был ликвидирован в результате удара», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.