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НОВОСТИ

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с РФ — глава МИД

13:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии с 8 августа усилят меры проверки на границе с Россией и введут полный таможенный контроль. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией», — написал он на своей странице в соцсети X.

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