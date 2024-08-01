Израиль не поддастся давлению и полон решимости победить — Нетаньяху

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль полон решимости победить в войне против радикалов и не поддастся внешнему и внутреннему давлению. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) не поддадимся давлению. Мы полны решимости победить», — написал глава израильского кабмина на своей странице в соцсети X.