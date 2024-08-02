США осложняют попытки Европы отказаться от российского газа — Business Insider
10:05 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сокращают объемы поставляемого в Европу газа, мешая ей отказаться от топлива из России. Такое мнение высказал в четверг портал Business Insider.
Как отмечает издание, европейские страны хотя и импортируют меньше российского топлива, чем раньше, все же не могут отказаться от него полностью. США же все чаще перенаправляют экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азию, где цены на этот товар выше европейских.
Как следует из опубликованного в середине июля отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), поставки СПГ в Европу в июне снизились в годовом выражении на 20%, до 7,4 млн тонн — это наименьший показатель с октября 2021 года. Сокращение экспорта СПГ в европейские страны было обусловлено снижением спроса на газ, заполненностью хранилищ, ростом объема импорта по трубопроводам и значительной премией в цене СПГ в Азии. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 8,2% — до 22,36 млн тонн. Всего в январе — июне 2024 года Европа импортировала 54,6 млн тонн, Азия — 141,16 млн тонн (+10%).
Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в июне стали США, Австралия и Катар. Россия расположилась на четвертом месте.
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