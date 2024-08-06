Прорыва госграницы в Курской области со стороны Украины не допущено — врио губернатора

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничные силы ФСБ России предотвратили попытку прорыва государственной границы в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы», — написал он в своем телеграм-канале.