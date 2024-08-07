Более 30 добровольческих отрядов выполняют задачи на СВО — Минобороны РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), их основу составляют контрактники отрядов БАРС, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«На сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований. Основой добровольческих формирований стали граждане Российской Федерации, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, состоящие в отрядах БАРС», — сообщили там.