Более 30 добровольческих отрядов выполняют задачи на СВО — Минобороны РФ
12:05 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), их основу составляют контрактники отрядов БАРС, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«На сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований. Основой добровольческих формирований стали граждане Российской Федерации, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, состоящие в отрядах БАРС», — сообщили там.
Новости
- 12:37 07.08.2024
- Заммэра Ракова: Более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи
- 12:32 07.08.2024
- Пучдемон объявил, что возвращается в Испанию, несмотря на риск ареста
- 12:20 07.08.2024
- Первая группа эвакуированных жителей Курской области размещена в Орловской области
- 12:00 07.08.2024
- Скопление газа в доме Нижнего Тагила произошло из-за ненадлежащего обслуживания газовиками - следствие
- 11:32 07.08.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — июль предварительно составил 1,36 трлн руб. — Минфин
- 11:20 07.08.2024
- Транзит российского газа через Украину в первом полугодии вырос на 10,5%, до 8 млрд куб. м
- 11:05 07.08.2024
- Более 50% жителей ФРГ выступают за проведение досрочных выборов — опрос
- 11:00 07.08.2024
- Беспилотник влетел в окно дома в Шебекине, произошел пожар
- 10:50 07.08.2024
- Сервис Сбера предупредит владельцев недвижимости о возможном съезде арендатора
- 10:32 07.08.2024
- Пропавший в Приморье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот и пассажир погибли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать