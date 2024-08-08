На границе Эстонии с РФ начал действовать полный таможенный контроль

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии усилили меры проверки на границе с Россией и ввели полный таможенный контроль. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на правительство страны.

По его информации, нововведения касаются всех погранпунктов на российско-эстонской границе — в Нарве, Лухамаа и Койдула. Отмечается, что меры направлены на исключение возможности ввоза в РФ товаров, подпадающих под введенные Евросоюзом антироссийские санкции.

«Если говорить о пассажирах, то в первую очередь это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный осмотр личных вещей вплоть до осмотра при помощи рентгена», — приводит портал слова министра финансов Эстонии Юргена Лиги. Он добавил, что рентген-аппарат при необходимости также будет использоваться для осмотра транспорта, а в некоторых случаях будет осуществляться разгрузка товара, его вскрытие и пересчитывание.