КНР признала случайное повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем
15:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая признали повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем Newnew Polar Bear. Как сообщила со ссылкой на собственные источники гонконгская газета South China Morning Post, правительство КНР назвало инцидент случайным.
Собеседники издания указали, что Пекин передал властям Эстонии и Финляндии материалы собственного расследования. В нем указывалось, что «причиной инцидента стал сильный шторм». Как отметили источники, расследование проводилось по правилам Международной морской организации ООН.
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