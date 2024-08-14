0
0
182
НОВОСТИ

За ночь над Россией средства ПВО сбили 117 беспилотников и четыре ракеты

09:00 14.08.2024 Источник: РБК

Всего за ночь над территорией России средства ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников, отчиталось Минобороны. В частности, ВСУ пытались атаковать объекты на территории России с помощью тактических ракет «Точка-У».

Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать — над Нижегородской областью, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 14.08.2024
Каждый пятый родитель в РФ считает жесткими условия договоров на целевое обучение в вузах
0
25
10:05 14.08.2024
Сын Байдена просил посла США в Италии помочь украинской компании Burisma — NYT
0
66
10:00 14.08.2024
Стоимость минимальной корзины продуктов в РФ с начала года выросла на 10,6% — Руспродсоюз
0
77
09:32 14.08.2024
Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины
0
123
09:20 14.08.2024
В ФРГ выдан ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Севпотоков»
0
147
09:05 14.08.2024
Кисида не будет выдвигаться на пост главы правящей партии и покинет пост премьера Японии
0
175
22:45 13.08.2024
Вице-канцлер ФРГ заявил, что мер для выхода страны из кризиса принято недостаточно
0
595
20:50 13.08.2024
США и ЕС дали Украине «благословение» на атаку в Курской обоасти - Bloomberg
0
740
20:38 13.08.2024
Сбер помогает реконструировать парк Воронцовского дворца в Крыму
0
619
20:20 13.08.2024
Губернатор Белгородской области сообщил, что обстановка в Краснояружском районе нормализуется
0
674

Возврат к списку