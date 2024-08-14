За ночь над Россией средства ПВО сбили 117 беспилотников и четыре ракеты
09:00 14.08.2024 Источник: РБК
Всего за ночь над территорией России средства ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников, отчиталось Минобороны. В частности, ВСУ пытались атаковать объекты на территории России с помощью тактических ракет «Точка-У».
Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать — над Нижегородской областью, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями. РБК
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