За ночь над Россией средства ПВО сбили 117 беспилотников и четыре ракеты

09:00 Источник: РБК

Всего за ночь над территорией России средства ПВО сбили четыре тактические ракеты и 117 беспилотников, отчиталось Минобороны. В частности, ВСУ пытались атаковать объекты на территории России с помощью тактических ракет «Точка-У».

Тридцать семь БпЛА и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще тридцать семь БпЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, одиннадцать — над Нижегородской областью, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями. РБК