Маск и Трамп фигурируют в иске провалившей гендерный тест Хелиф за травлю в интернете

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец X Илон Маск, кандидат в президенты США Дональд Трамп и писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии романов о волшебнике Гарри Поттере и его друзьях, фигурируют в иске боксера Иман Хелиф из Алжира, который она подала в прокуратуру Парижа из-за травли в интернете. Об этом изданию Variety сообщил адвокат спортсменки Набиль Буди.

10 августа стало известно, что Хелиф, провалившая гендерный тест, подала жалобу в парижскую прокуратуру в связи с травлей в интернете.

«Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих», — сказал Буди, добавив, что Дональд Трамп также будет объектом для расследования. — Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Мы просим, чтобы обвинение расследовало не только этих людей, но и всех, кого сочтет необходимым. Если дело дойдет до суда, они предстанут перед судом».

Буди отметил, что иск может распространяться на людей за пределами Франции, поскольку существует договоренность с американской организацией, являющейся аналогом французского центра по борьбе с ненавистью в интернете. «Иск может быть направлен против личностей за рубежом, поскольку организация по борьбе с разжиганием ненависти в интернете [во Франции] имеет возможность направлять запросы о взаимной правовой помощи в другие страны», — заключил он.