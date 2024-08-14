0
0
51
НОВОСТИ

Маск и Трамп фигурируют в иске провалившей гендерный тест Хелиф за травлю в интернете

11:20 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец X Илон Маск, кандидат в президенты США Дональд Трамп и писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии романов о волшебнике Гарри Поттере и его друзьях, фигурируют в иске боксера Иман Хелиф из Алжира, который она подала в прокуратуру Парижа из-за травли в интернете. Об этом изданию Variety сообщил адвокат спортсменки Набиль Буди.

10 августа стало известно, что Хелиф, провалившая гендерный тест, подала жалобу в парижскую прокуратуру в связи с травлей в интернете.

«Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих», — сказал Буди, добавив, что Дональд Трамп также будет объектом для расследования. — Трамп написал пост в X, так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Мы просим, чтобы обвинение расследовало не только этих людей, но и всех, кого сочтет необходимым. Если дело дойдет до суда, они предстанут перед судом».

Буди отметил, что иск может распространяться на людей за пределами Франции, поскольку существует договоренность с американской организацией, являющейся аналогом французского центра по борьбе с ненавистью в интернете. «Иск может быть направлен против личностей за рубежом, поскольку организация по борьбе с разжиганием ненависти в интернете [во Франции] имеет возможность направлять запросы о взаимной правовой помощи в другие страны», — заключил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 14.08.2024
Новый глава политбюро ХАМАС хочет договориться с Израилем о прекращении огня — Hurriyet
0
74
11:10 14.08.2024
Более 3 миллионов гостей отдохнули на крымском курорте Сбера за 10 лет
0
62
11:05 14.08.2024
В Турции будут брать отпечатки пальцев у иностранцев — глава МВД
0
118
11:00 14.08.2024
Обстановка в Курской области под контролем, силы РФ завершают блокирование ВСУ — Алаудинов
0
126
11:00 14.08.2024
База США в Сирии подверглась атаке — Reuters
0
126
10:32 14.08.2024
На Киев будут оказывать давление, призывая к миру, даже если Трамп проиграет выборы — FT
0
161
10:20 14.08.2024
Каждый пятый родитель в РФ считает жесткими условия договоров на целевое обучение в вузах
0
210
10:05 14.08.2024
Сын Байдена просил посла США в Италии помочь украинской компании Burisma — NYT
0
211
10:00 14.08.2024
Стоимость минимальной корзины продуктов в РФ с начала года выросла на 10,6% — Руспродсоюз
0
243
09:32 14.08.2024
Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины
0
223

Возврат к списку