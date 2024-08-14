ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС — Алаудинов
12:05 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область был нацелен на захват Курской АЭС к 11 августа. Эту задачу выполнить не удалось, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Получили мы очень интересные материалы, весь расклад по самой операции, которая готовилась. Какими силами, что планировалось. Ну и что я могу сказать? <…> 11 числа надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14 число», — сказал Алаудинов.
Он отметил, что большая часть техники противника уже уничтожена. «Этот блицкриг [Владимира] Зеленского, который планировался с захватом АЭС Курчатов и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — добавил Алаудинов.
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