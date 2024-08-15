Замглавы МВД РФ назвал некомплект личного состава огромным

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нехватка личного состава в МВД в настоящее время огромная, особенно в регионах. Об этом сообщил заместитель главы МВД РФ Владимир Кубышко.

«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в глубинке российской и выясняю, что вместо 12 оперативников работают 4. Вместо 8 следователей работают 2. Участковых из 40 осталось 6, вот такая ситуация. Огромный некомплект. Но все оставшиеся выполняют самоотверженно свои задачи. Когда с ними разговариваешь, то все понимают, в каком положении находится наша страна», — сказал Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».