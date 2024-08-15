Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму
15:43 15.08.2024
В Москве 23 августа состоится тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в Куркине. «Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов – тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино, - заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев. - В день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке elec.mos.ru или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования или с помощью бумажных бюллетеней».
Тестирование состоится с 08:00 до 14:00. В нем смогут участвовать совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в столице РФ. Тест, по словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов аравительства Москвы Артема Костырко, позволит проверить корректность работы всех систем, используемых при проведении выборов. «Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев, - сказал Костырко. - Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаем различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками».
Как уже сообщала «Независимая газета», выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО состоятся 6-8 сентября. О способах голосования можно узнать в специальном разделе mos.ru. Список кандидатов в Мосгордуму можно увидеть на сайте «Политмосква».
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