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Руководитель журнала Compact раскритиковал правительство ФРГ и заявил о поддержке Путина

20:30 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель политического журнала Compact, который МВД ФРГ считает правоэкстремистским, Юрген Эльзессер подверг резкой критике правительство Германии и заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.

«И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина», — сказал Эльзессер на конференции правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Магдебурге. Его слова приводит агентство DPA. Это заявление было встречено бурными аплодисментами со стороны членов партии.

В своей приветственной речи Эльзессер раскритиковал министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главу Минобороны Бориса Писториуса.

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