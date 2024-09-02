Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях
13:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участие трансгендеров в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред, — подчеркнул глава государства. — Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места».
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