Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие трансгендеров в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред, — подчеркнул глава государства. — Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места».