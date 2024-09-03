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НОВОСТИ

«Роснефть» в Уфе будет готовить иностранных студентов

18:53 03.09.2024

В Уфе на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) научным институтом «Роснефти» открыта магистратура для иностранных студентов по направлению «Нефтегазовое дело» (Petroleum Engineering). 10 абитуриентов – представители Египта, Нигерии и Камеруна – уже стали первыми слушателями программы. Обучение будет проводиться на английском языке, что позволит освоить специализированную образовательную программу большинству иностранных студентов, не владеющих русским языком.

Программа позволит иностранцам получить знания по проектированию, разработке и добыче на нефтяных и газовых месторождениях на суше и шельфе, по работе в цифровых программных продуктах «Роснефти», познакомит студентов с инновационными технологиями бурения скважин. Обучение будут вести преподавателями УГНТУ и специалисты крупнейшей нефтяной компании РФ.

Уфимский институт «Роснефти» уже открыл 11 базовых и выпускающих кафедр в ведущих вузах Башкирии (УУНиТ и УГНТУ), которые охватывают более 750 студентов. Самые активные и талантливые молодые люди проходят практику и оплачиваемую стажировку в компании, а также могут рассчитывать на трудоустройство в ней. Кроме того, в 2024 году сотрудниками института стали более 40 лучших выпускников, предложивших в своих дипломных работах инновационные решения различных производственных задач.

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