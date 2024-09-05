РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но без эфемерных требований — Путин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе эфемерных требований, а на базе стамбульских соглашений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, — отметил президент РФ. — Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле».